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Yemen krizine çözüm arayışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:09 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed, Yemen'deki SGK Başkanı Zubeydi ile Abu Dabi'de bir araya geldi

ABU DABİ (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki Ayrılıkçı Güney Hareketi'nin "Siyasi Geçiş Konseyi" (SGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile bir araya geldi.

SGK Sözcüsü Salim Sabit el-Avlaki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Ahmed ve Zubeydi'nin, görüşmede BM'nin Yemen'de savaşı sona erdirme ve kapsamlı barışı sağlama çabaları çerçevesinde tıkanan bazı konuları ele aldığını kaydetti.

Avlaki, görüşmede ayrıca (Yemen'den ayrılmaya çalışan Ayrılıkçı Güney Hareketi'nin ortaya attığı) güney sorununun da ele alındığını aktardı.

Avlaki'nin açıklamasına göre, Şeyh Ahmed de SGK'nın rolünden ve BM'nin barışın ülkede başarılı olması için sürdürdüğü çabaları desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecek dönemde iki taraf arasında görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaştıklarına işaret etti.

Görüşmede, BM Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed'in yardımcısı Muin Şureym ve bazı SGK yöneticileri de hazır bulundu.

Yemen'deki Ayrılıkçı Güney Hareketi'ne bağlı "Siyasi Geçiş Konseyi" ülkenin kuzeyinden ayrılmak istiyor.

Şubat ayı sonu itibarıyla görev süresi sona erecek BM Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed, kendisinden sonra bu göreve tayin edilen İngiliz Martin Griffiths'in görev süresi başlamadan önce bölge ülkelerine gerçekleştirdiği veda turu kapsamında Abu Dabi'yi ziyaret etti.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan 3 turun ardından bir yılı aşkın süredir durmuştu.

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Abu Dabi Birlemiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şey SGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi

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