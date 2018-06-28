Yemen ordu güçleri Lahic'deki stratejik mevzilerde kontrolü sağladı

LAHİC (AA) - Yemen'de hükümet güçlerinin ülkenin güneyindeki Lahic kentinde Husilerle çıkan çatışmaların ardından bazı stratejik mevzilerde kontrolü sağladığı bildirildi.
Orduya bağlı "26sepnews.net" sitesinde yer alan habere göre, ordu güçleri, Lahic ve Taiz arasındaki ana hatta bakan, stratejik öneme sahip Rekize ve Necid Kafil dağlarında kontrolü sağladı.
Kubeyta ilçesinde de 4 bölgenin Husilerden temizlendiği, halihazırda ilçenin yüzde 95'inin kontrolünün hükümet güçlerinde olduğu aktarıldı.
Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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