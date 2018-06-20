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Yemen ordusu Beyda ve Sada'da ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

Yemen ordusu Beyda ve Sada'da ilerliyor

ADEN (AA) - Yemen ordusunun ülkenin kuzeyindeki Sada ve orta kesimindeki Beyda illerinde Husilerin kontrolündeki bazı yerleri ele geçirdiği bildirildi.

Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı Tuğgeneral Adil bin Ali el-Musabi, Yemen ordusu enformasyon merkezine yaptığı açıklamada, 3 gündür Sada ilinin güneybatısındaki Ez-Zahir ilçesinin merkezi El-Melahiz bölgesinde güvenlik güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin El-Har'aşi ve Er-Ruki dağlarında kontrolü sağlayarak Melahiz çarşısına 1 kilometre uzaklıktaki El-Garze dağlarına doğru ilerlediğini aktaran Musabi, Husilerin önemli kayıp verdiğini dile getirdi.

Öte yandan 26. Piyade Tugayına bağlı Özel Görevler Bölüğü Komutanı Yüzbaşı İsam Buhaybih de ordu güçlerinin, Beyda ilindeki Akabetu'l-Kanzaa sıradağlarında kontrolü sağladığını belirtti.

Bu sabahtan beri çatışmalarda Husilerden 10 kişinin öldüğünü, 8'inin esir alındığını aktaran Buhaybih, mayın patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının yaralandığı bilgisini verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyda Husiler Sada Yemen ordusu

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