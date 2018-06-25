Yemen ordusu Hizbullah'ın 7 askeri uzmanını ele geçirdi

SAADA (AA) - Yemen ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Husilerin kalesi olarak bilinen Saada ilinde düzenlenen operasyon kapsamında Lübnan Hizbullahı'ndan 7 askeri uzmanı ele geçirdiği bildirildi.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde yer alan haberde, Urube Üçüncü Tugayı Komutanı Abdulkerim es-Sedii, ordu birliklerinin kentin Ez-Zahir ilçesindeki El-Melahit Cephesinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında bir Husi komutan ile Lübnan Hizbullahı'ndan 7 askeri uzmanı ele geçirdiğini belirtti.

Ravk Dağı ve çevresinde bir haftadır devam eden çatışmalarda 220 Husi militanın etkisiz hale getirildiğini aktaran Sedii, Husilerin kaçması nedeniyle ölen militanlarını ordu birliklerinin defnetmek zorunda kaldığına işaret etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor.

