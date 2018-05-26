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Yemen ordusu Hudeyde'de ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Yemen ordusu Hudeyde'de ilerliyor

ADEN (AA) - Yemen'de meşru yönetim yanlısı güçlerin ülkenin önemli liman kentlerinden El-Hudeyde'de Husilere karşı büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Yemen ordusuna bağlı El-Amaliga Tugayları Komutanı Ebu Zera el-Mahremi, kendine bağlı birlikler ve Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) Hudeyde kentindeki Et-Tahtiyye, El-Cirahi, Ez-Zubeyd, El-Huseyniyye ilçelerinde farklı yönlerde ilerleme sağladığını söyledi.

Mahremi, El-Cah, El-Meşrai ve El-Hüseyniyye kesişim noktalarının da kontrol altına alındığını dile getirdi.

Batı sahili cephesindeki Husi savunmasının günden güne zayıfladığını ifade eden Mahremi, Hudeyde merkezi ve limanı yönündeki ilerlemenin hızlandığını aktardı.

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan açıklamada da HDG ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen ordu birliklerinin Zubeyd ve Faza kesişim noktaları ile birçok stratejik noktayı Husilerden geri aldığı ifade edildi.

Çatışmalarda Husilerin büyük zayiat verdiği ve ordu birlikleri tarafından çok miktarda mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husi Yemen

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