Yemen ordusu, Husilerin Sada'daki kalelerine doğru ilerliyor

SANA (AA) - Yemen ordusunun, Husilerin Sada ilindeki kalesi konumundaki bölgelerde ilerleme kaydettiği ve stratejik Bakım ilçesi merkezini dört koldan sardığı bildirildi.
Yemen Silahlı Kuvvetler basın merkezinden yapılan açıklamada, 102. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasir el-Harisi'nin verdiği bilgiler paylaşıldı.
Uluslararası koalisyon güçleri destekli Yemen askerlerinin, Husilerle girdiği çatışmaların ardından Bakım'a doğru ilerleme kaydettiğini belirten Harisi, ilçe merkezinin dört koldan sarıldığını bildirdi.
Sada'daki bazı vadi ve dağlık arazilerin kurtarıldığını ifade eden Harisi, çatışmalarda onlarca Husi militanın öldüğünü ve yaralandığını, bazı üst düzey komutanların esir alındığı ve mühimmatlarına el konulduğu kaydetti.
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