Yemen ordusu Midi kentini kontrol altına aldı

ADEN (AA) - Yemen'de meşru hükümete bağlı güçlerin, Hacce iline bağlı Midi kentinin tamamı ile Saade iline bağlı Razih ilçesinde Husilere ait bazı mevzilerin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Aryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal ordu güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Midi kentinin tamamını Husi militanlardan temizledi." ifadesini kullandı.
Öte yandan, askeri bir kaynak da hükümet güçlerinin, Saade iline bağlı Razih ilçesinde Husilere ait bazı mevzileri ele geçirdiğini aktardı.
Yemen ordusu, yaklaşık 3 aydır kuşatma altında tuttuğu Midi kentinin Husi militanlarından temizlenmesi için operasyonlar düzenliyordu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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