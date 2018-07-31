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Yemen ordusu Sana'nın doğusunda ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

Yemen ordusu, Husilere karşı Sana'nın doğusunda ilerleme kaydediyor

Yemen'de meşru yönetime bağlı ordu birliklerinin Sana'nın doğusunda ilerlediği, çıkan çatışmalarda 17 Husi militanın öldürüldüğü belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri İletişim Merkezi Müdür Yardımcısı Salih el-Kuteybi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen ordusunun Sana'nın doğusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Başkentin doğusundaki El- Beyad sıra dağlarının tamamının Yemen ordusunun kontrolüne geçtiğini belirten Kuteybi, sabah başlayan çatışmaların yoğun olarak öğleden sonraya kadar sürdüğünü vurguladı.

Kuteybi, çatışmalarda 17 Husi militanın etkisiz hale getirildiğini, onlara ait zırhlı aracın da imha edildiğini söyledi.

Nehm bölgesi adıyla bilinen alanda yaklaşık iki yıldır yoğun çatışmalar yaşanıyor. Husilerle ordu birlikleri arasındaki silahlı çatışmalarda şu ana kadar her iki taraftan da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler SANA Yemen

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