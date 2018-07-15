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Yemen ordusunda yolsuzlukla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, orduyu yolsuzluktan kurtarma sözü verdi

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ordunun yeni dönemde önemli gelişmelere tanık olacağını söyledi.

Yemen Haber Ajansı SABA'nın haberine göre, Hadi, geçici başkent Aden'de Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi.

Yeni dönemde orduda önemli gelişmeler olacağına dikkati çeken Hadi, orduyu yolsuzluktan kurtarma sözü verdi.

Plansız yapılanmaya son verileceğini söyleyen Hadi, "İran destekli, darbeci Husi milislerin yenilgiye uğratılması başta olmak üzere hedeflerin gerçekleştirilmesi için safların sağlam tutulması ve imkanların seferber edilmesi gerekir. Ordu, vatanın hamisi ve sağlam kalesi olması itibarıyla zafer ve başarının adresi olmalıdır." dedi.

Yerel bazı medya grupları tarafından bir süredir yapılan yayınlarda, 2015 yılında ulusal ordunun kuruluşu sürecinde yapılan yolsuzluk iddialarına yer veriliyor. Yolsuzluklara örnek olarak, hayali isimlerin orduda görevliymiş gibi gösterilmesi ve aynı isimlere farklı birliklerdeki listelerde de yer verilerek fazla maaş alma imkanı sağlandığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Yemen Yemen Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi

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