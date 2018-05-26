Yemen sınırında 6 Suudi Arabistan askeri öldü

RİYAD (AA) - Yemen sınırına yakın bölgelerde 6 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, askerlerden ikisinin sınırdaki Cazan'da, birinin Necran, birinin de Hurres bölgesinde hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer ikisine dair bilgi verilmedi.
Haberde, askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin de ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Husilere karşı operasyonlar düzenliyor.
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