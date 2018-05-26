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Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

Yemen sınırında bir Suudi Arabistan askeri öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında Husilerle girdiği çatışmada 1 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Muhammed Bin Ahmed Mutanebbik isimli askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Husilerle çatışmaların yaşandığı güneydeki el-Hurras bölgesinde öldüğüne işaret edilen askerin, bugün kılınan sabah namazının ardından toprağa verildiği aktarıldı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine sık sık katyuşa, scud ve diğer füzelerle saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.

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bir Suud askeri Riyad

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