"Yemen topraklarının tamamını kurtaracağız"

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, tek bir zerresi eksilmeden ülkenin topraklarının tamamının kurtarılacağını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesi dolayısıyla kutlanan Birlik Günü'nde yaptığı konuşmada, "Halkımıza, ülke topraklarının tamamını kurtaracağımızın, toprağımızın bir zerresinin dahi eksilmeyeceğinin, yeniden savaş ve çatışmalar üreten çarpık barışların kabul edilmeyeceğinin sözünü veriyoruz." dedi.

Yemen'de sağlanan birliğin başarısının halka ait olduğunu vurgulayan Hadi, Yemen halkının sömürgeciler ve kahinlerin arzularını aştığını, tarihin bölümlerine dayanan köklü bir halkın medeniyetini yansıtan coğrafya oluşturduğunu kaydetti.

Federal devlet projesinin, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir geleceği kapsayan yeni Yemen projesinin özünü oluşturduğunu vurgulayan Hadi, devrimin, ülkeye şiddet, kargaşa, savaş ve yıkım getirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Hadi, ülkesini bulunduğu sıkıntılardan çıkarmak için sarf ettiği çabalardan dolayı koalisyonu oluşturan Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin liderlerine, halklarına ve bu ülkelere bağlı güçlere teşekkür etti.