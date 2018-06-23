"Yemen topraklarının yüzde 85'inden fazlası kurtarıldı"

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen topraklarının yüzde 85'inden fazlasında kontrolü sağladığı bildirildi.
Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, Cidde'de koalisyon güçlerini oluşturan devletlerin enformasyon bakanlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Yemen topraklarının yüzde 85'inden fazlasının kurtarıldığını söyledi.
Koalisyon güçlerine ve meşru hükümete karşıt medyanın asılsız haberler yaptığına ve buna karşı koalisyonun ortak bir söylem geliştirmesi gerektiğine işaret eden Avvad, Husilerin Suudi Arabistan'a 152'den fazla balistik füze attığını, ancak bunların imha edildiğini aktardı.
Avvad ayrıca, koalisyon güçlerinin, Hudeyde Limanı'nın kurtarılması, buradaki silah kaçakçılığının önlenmesi ve insani yardımların girişinin kolaylaştırılması için askeri ve insani operasyon başlattığını hatırlattı.
Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman ise net bir medya stratejisi belirlenmesi ve sosyal medyadan da istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.
Mısır'daki Medya Düzenleme Yüksek Kurulu Başkanı Mekram Muhammed Ahmed de Yemen'de edinilen tecrübenin, ülkedeki krizin çözümünün askeri değil siyasi olması gerektiğini gösterdiğini, ancak halihazırdaki sorunun Husilerin uzlaşmaz tavrı olduğunu dile getirdi.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri arasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Pakistan, Cibuti, Sudan ve Fas gibi ülkeler yer alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.
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