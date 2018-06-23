"Yemen topraklarının yüzde 85'inden fazlası kurtarıldı"

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen topraklarının yüzde 85'inden fazlasında kontrolü sağladığı bildirildi.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, Cidde'de koalisyon güçlerini oluşturan devletlerin enformasyon bakanlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Yemen topraklarının yüzde 85'inden fazlasının kurtarıldığını söyledi.

Koalisyon güçlerine ve meşru hükümete karşıt medyanın asılsız haberler yaptığına ve buna karşı koalisyonun ortak bir söylem geliştirmesi gerektiğine işaret eden Avvad, Husilerin Suudi Arabistan'a 152'den fazla balistik füze attığını, ancak bunların imha edildiğini aktardı.

Avvad ayrıca, koalisyon güçlerinin, Hudeyde Limanı'nın kurtarılması, buradaki silah kaçakçılığının önlenmesi ve insani yardımların girişinin kolaylaştırılması için askeri ve insani operasyon başlattığını hatırlattı.

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman ise net bir medya stratejisi belirlenmesi ve sosyal medyadan da istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.