Yemen-Umman Sınır Kapısı kasırga nedeniyle kapatıldı

SOKOTRA (AA) - Yemen'de Mekunu Kasırgası nedeniyle ülkenin doğusundaki El-Mehra vilayetinde bulunan ve Umman'a açılan Sarfit Sınır Kapısı'nın kapatıldığı ve çalışanların tahliye edildiği bildirildi.

Mehra ilindeki Acil Birim Üyesi Vail Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası nedeniyle Yemen-Umman sınırındaki Sarfit Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve çalışanların tahliye edildiğini söyledi.

"Sınır geçidinde memurların çalıştığı binanın ilk katının suya battığı, çalışanların selde mahsur kaldığı ve bunun üzerine tahliye kararı alındığı" bilgisini veren Kerim, sınırdaki surların Yemen tarafında kalan bir kısmının tümüyle yıkıldığını belirtti.

Bu arada, Yemen Ulusal Meteoroloji Merkezi de yaptığı açıklamada, Sokotra Adası, Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili olan Mekunu Kasırgası'na karşı vatandaşları uyardı.

Yemen hükümeti, Mekunu Kasırgası'nın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nı "felaket bölgesi" ilan etmişti.

