Yemen ve BAE arasındaki güvenlik koordinasyonu

ADEN (AA) - Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanları, iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonu ile terörle mücadele yollarını görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mevkidaşı Seyfeddin Zayid, Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke yetkilisi, Yemen'deki emniyet birimlerinin, meşru hükümete bağlı içişleri bakanlığı bünyesinde birleştirilmesini öngören kararın önemi ile terörle mücadele yollarını ele aldı.

Yemenli Bakan, görüşmede, BAE'nin ülkenin kurtarılmış bölgelerindeki illerde emniyet birimlerine sağladığı destekten övgüyle bahsetti.

Yemen İçişleri Bakanlığı geçen hafta, ülkedeki emniyet birimlerinin hükümet çatısı altında birleştirilme işleminin tamamlanmak üzere olduğunu açıklamıştı.

Yemen'de özellikle güneyde, meşru yönetimin denetimi altındaki bölgelerde, hükümete bağlı askeri birimlerin yanı sıra BAE tarafından kurulmuş askeri birliklerin de yer aldığı, bu bölgelerin çoklu askeri yapılanma sorunuyla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.