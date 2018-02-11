Yemen'de 11 Şubat devriminin 7. yıl dönümü

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce Yemenli, Ali Abdullah Salih rejiminin devrildiği 11 Şubat devriminin yedinci yıl dönümünü kutladı.

Kent merkezindeki Cemal Caddesi'nde toplanan Yemenliler meşale yaktı, havai fişek gösterisi düzenledi ve ulusal marşları söyledi. Yemen bayrakları ve devrimde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan araçlar ise caddelerde konvoy oluşturdu.

Kutlamaya katılanlar, 11 Şubat devrimini yücelten ve diktaya karşı devrimin devam ettiğini ifade eden dövizler taşıdı.

Taiz'deki Devrim Gençleri Bloğu Başkanı Abdulhakim el-Meşraki AA muhabirine, 11 Şubat devriminin Taiz halkı için çok şey ifade ettiğini söyledi. Meşraki, devrimin, kendilerini zulüm, despotizm ve hanedanlık rejiminden kurtardığını kaydetti.

Büyük kısmı hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz, Husiler tarafından yaklaşık 3 yıldır abluka altında tutuluyor. Hükümet güçleri Ağustos 2016'da kent üzerindeki ablukayı kısmen kırmayı başarmıştı.