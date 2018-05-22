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Yemen'de 2. Spor ve Kültür Forumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 05:20 | Son Güncelleme

Yemen'de 2. Spor ve Kültür Forumu başladı

Yemen'de 2'ncisi düzenlenen Spor ve Kültür Forumu başkent Sana'da başladı.

Yemen Sana Birlik Kulübü tarafından düzenlenen, futbol, basketbol karşılaşmalarının yanı sıra açık satranç turnuvası ve binicilik müsabakalarının yapılacağı organizasyona, ülkenin farklı illerinden çok sayıda kulüp ve takım katılıyor.

İbb, Taiz ve Zemar kentlerinin spor takımlarının yanı sıra ülkede üç seneyi aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle tüm resmi spor faaliyetlerini durduran Sana ekibi de forumda yer aldı.

El-Urube ve El-Ehli takımları arasındaki futbol müsabakasıyla başlayan organizasyon kapsamında ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ramazan ayı konulu bilgi-kültür yarışmaları düzenlenecek.

Şampiyona Organizasyon Komitesi Başkanı Adil Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Sana'daki tüm kulüplerin katılacağını belirterek, basketbol maçları, satranç turnuvaları ve bilgi-kültür yarışmalarının ramazan ayının onunda başlayacağını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten beri meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Ülkede yaşanan olaylar, sosyal ve yaşam alanlarının tümünde olduğu gibi kültür ve spor etkinliklerini de olumsuz etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Forum kültür SANA spor Yemen

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