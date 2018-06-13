Yemen'de 20 bin savaşçı çocuk var

MARİB (AA) - İki milyon çocuğun işçi olduğu Yemen'de, 20 bin çocuğun da Husilerin saflarında savaşçı olarak kullanıldığı açıklandı.
Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal, 3 yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği ülkede, istatistiklere göre 2 milyondan fazla çocuğun işçi olarak çalıştırıldığını belirtti.
Kemal, uluslararası sözleşmelere ve çocuk haklarını koruma kanunlarına aykırı bir şekilde 20 bin çocuğun ise Husiler tarafından savaştırıldığı bilgisini verdi.
Husilerin, 2 bin 372 okulu kısmen ya da tamamen yıktığını, bin 500'ü aşkın eğitim kurumunun da cezaevi ya da askeri kışla olarak kullandığını kaydeden Kemal, 4,5 milyondan fazla çocuğun ise okula gidemediğini ifade etti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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