"Yemen'de 2017'de her gün en az 5 çocuk öldü ya da yaralandı"

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de geçen yıl her gün çatışmalarda en az 5 çocuğun öldüğü ya da yaralandığını bildirdi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı açıklamada, "Yemen'de 2017 yılında her gün en az 5 çocuk öldü ya da ciddi yaralanmalara maruz kaldı. Yine aynı yıl, kolera ve difteri salgını baş gösterdi, bu hastalıklar nedeniyle de çok sayıda çocuk öldü." dedi.

Yemenli çocukların 3 yıldır süren savaş nedeniyle ciddi ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Cappelaere, savaşın "ağır yetersiz beslenme" sorununu ikiye katladığını belirtti.

Yemen'in, ağır yetersiz beslenen çocuk sayısı bakımından dünyadaki ilk 3 ülke arasında yer aldığına işaret eden Cappelaere, "Bu durumun daha da kötüleşebileceğini vurgulamak gerekiyor. Yemen'de kıtlık tehlikesi hala büyük oranda mevcut." diye konuştu.

Ülkedeki eğitim durumuna da değinen Cappelaere, yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gitmediğini ya da bu fırsatı bulamadığını kaydetti.