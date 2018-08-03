HABER

Yemen'de 23 Husi militan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

Yemen ordusunun Cevf ilinde yürüttüğü operasyonlarda 23 Husi militan etkisiz hale getirildi

Yemen ordusunun Cevf ilinde yürüttüğü operasyonlarda 23 Husi militanın öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusundaki 6. Askeri Bölge sözcüsü Albay Abdullah el-Eşref AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin Cevf iline bağlı Maslub ilçesindeki Husi mevzilerine düzenlediği operasyonda 23 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Yemen'de hükümet güçleri, Cevf ilinin yüzde 80'inden fazlasını kontrolü altında bulunduruyor.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilirKandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cevf Husi Yemen

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.