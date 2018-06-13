Yemen'de 4 BAE askeri öldü

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de Husilere karşı yürüttüğü operasyonlarda 4 askerinin öldüğünü açıkladı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre BAE askerleri, koalisyon güçlerinin Yemen'in El-Hudeyde kentinde yürüttüğü "Umuda Dönüş" operasyonunda öldü.
Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bugün Hudeyde kentinin güneybatısına havadan asker indirmişti.
Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından üst düzey bir yetkili, koalisyon güçlerinin kentin güneybatı sahiline havadan asker indirmesinin ardından Hudeyde havalimanına çok yaklaşıldığını söylemişti.
İndirilen kuvvetlerin koalisyondaki hangi ülke askerlerinden oluştuğunu belirtmeyen yetkili, söz konusu kuvvetlerin kentin sahil şeridine konuşlandığını ve kente dönük operasyon için hazırlıklara başladığını belirtmişti.
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