HABER

Yemen'de 4 yıl aradan sonra verilen ilk idam hükmü infaz edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 22:47 | Son Güncelleme

Yemen'de 4 yıl aradan sonra verilen ilk idam hükmü infaz edildi

ADEN (AA) - Yemen'de emniyet güçleri 4 yıldan bu yana ilk kez mahkeme tarafından hakkında idam hükmü verilen bir suçluyu infaz etti.

Aden emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen ramazan ayında aynı aileden 3 kişiyi öldüren Abdulkerim Mecur'un, El-Mansura merkezi hapishanesinde idam edildi.

Hükümlü kişinin cenazesinin, ailesi ve yakınlarına teslim edilmek üzere Hur Mekser ilçesindeki Cumhuriyet Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Aden'deki Yüksek Mahkeme 6 Haziran 2018'de, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Necat Mukbil ile oğlu ve torununu kendi evlerinde ateş açarak öldürmekle suçlanan Mecur hakkında idam kararı almıştı.

Güvenlik durumu nedeniyle mahkemeler ve savcılığın görev icra edemediği Yemen'de Husilerin başkent Sana'da kontrolü ele geçirdiği 2014 yılından bu yana ilk kez bir yargı hükmü uygulamaya konuluyor.

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne olduKabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulunduFETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
idam mahkeme

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.