HABER

Yemen'de 8 gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 00:37 | Son Güncelleme

SEMC'ye bağlı Basın Hürriyeti Gözlemevi, 2018'in ilk 6 ayında 8 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi

MARİB (AA) - Yemen'de yılın ilk yarısında 8 gazetecinin öldürüldüğü ve basın mensuplarına yönelik çok sayıda ihlalin yaşandığı belirtildi.

Araştırmalar ve Ekonomik Enformasyon Merkezi'ne (SEMC) bağlı Basın Hürriyeti Gözlemevi tarafından yayımlanan raporda, ülkede bu yılın ilk yarısında basın mensuplarına yönelik 53 ihlalin tespit edildiği bildirildi.

Bunların başında 8 gazetecinin öldürülmesinin geldiği kaydedilen raporda, diğer ihlaller yaralama, kaçırma, şiddet, tehdit ve medya merkezlerinin hedef alınması olarak sıralandı.

Raporda, ihlallerin çoğunun Husiler tarafından gerçekleştirildiği ancak hükümet yanlısı güçler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da gazetecilere yönelik ihlallerinin bulunduğu aktarıldı.

Basın özgürlüğünde kötüye gidişinin sürdüğü Yemen'in geçen yıllarda bu nedenle kara listeye alındığı hatırlatılan raporda, ülkede basının baskı ve ihlallerle anılır hale geldiği, aynı zamanda mağdurların ve kurbanların haklarını koruyacak güvencelerin ortadan kalktığı ve suçluların kendilerini adaletten ve cezadan uzak hissettikleri ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Aydın'da çocuk istismarları protesto edildiAydın'da çocuk istismarları protesto edildi
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısıTren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın gazeteci Husi SEMC Yemen

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.