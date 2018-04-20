Yemen'de 8 Husi militan öldürüldü

MARİB (AA) - Yemen'in Marib ilinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında 8 Husi militanın öldüğü, bazılarının yaralandığı bildirildi.

Yemen silahlı kuvvetlerine ait enformasyon merkezinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Marib iline bağlı Sarvah ilçesinde Husilere ait mevzilere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 8 militanın öldüğü bazılarının yaralandığı ifade edildi.

Sarvah'ta Nisan 2015'ten bu yana ilçe merkezinin kontrolünü elinde bulunduran Husiler ile hükümet güçleri arasında 2 yılı aşkın bir zamandan beri şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.