Yemen'de 92 kaçak göçmen yakalandı

ADEN (AA) - Yemen'in Ebyen kentinde, yasa dışı yollardan ülkeye giren Etiyopya uyruklu 92 göçmen yakalandı.
Ebyen'in Şukra ilçesinde güvenlik noktası komutanı Nasır es-Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik noktasında görevli birliklerin, yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen Etiyopya uyruklu 28'i kadın 92 kaçağı yakaladığını söyledi.
Salahi, kaçak göçmenlerin gerekli işlemlerin yapılması için Cear ilçesindeki 7 Ekim Kampı'na teslim edildiği bilgisini verdi.
Afrika ülkelerinde yaşanan iç savaş ve açlık nedeniyle her yıl binlerce kişinin yasa dışı yollardan Yemen'e girdiği ve bu sayının giderek arttığı ifade ediliyor.
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