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Yemen'de Afrikalı kaçak göçmenlerin serbest bırakılması talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 00:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Aden kentinde tutulan 800 Afrikalı kaçak göçmenin serbest bırakılması yönünde talimat verdi

ِADEN (AA) - Yemen İçişleri Bakanlığı tarafından, ülkenin güneyindeki Aden kentinde tutulan Afrika uyruklu 800 kaçak göçmenin serbest bırakılması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Bakanlığa bağlı Sığınmacı ve Göç İşleri Dairesi Başkanı Albay Halid el-Ulvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakan arayarak Aden'in El-Bureyka ilçesindeki Göç Merkezi'nde bulunan 800'den fazla Afrikalı göçmeni serbest bırakmamız yönünde talimat verdi." dedi.

Bakanın, Göç Merkezi'nin boşaltılması ve faaliyetlerinin de durdurulmasını istediğini aktaran Ulvani, Afrikalı göçmenlerin serbest bırakılmasının sorumluluğunun İçişleri Bakanlığına ait olduğunu belirtti.

Afrikalılar arasında AIDS hastaları olduğunu, bazılarının ise DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerine üye olma şüphesinin bulunduğunu kaydeden Halid el-Ulvani, talimatın uygulanmasının, savaş nedeniyle sıkıntılar içindeki kentte sosyal barış ve güvenlik için tehlike oluşturacağı uyarısında da bulundu.

Yemen İçişleri Bakanlığı, Afrikalı göçmenleri ülkeye yasa dışı yollarla girmeleri nedeniyle yıllardır El-Bureyka'daki Göç Merkezi'nde tutuyor.

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