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Yemen'de askeri kampta "kazaen" patlama: 2 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Yemen'de askeri kampta "kazaen" patlama: 2 asker öldü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Aden ilinde orduya ait askeri kampta "kazaen" meydana gelen patlamada 2 asker öldü, 3'ü yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'in Hur Mekser ilçesinde yer alan 4'üncü askeri bölgeye bağlı 39'uncu Zırhlı Tümen Tugayı kampında tanksavar mermisinin patlaması nedeniyle 2 asker yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

Patlamaya, RPG tipi tanksavar merminin, rutin bakım çalışmaları sırasında infilak etmesinin neden olduğu bildirildi.

Hur Mekser'de yer alan Cebel Hadid kampındaki cephanelikte geçen nisan ayında 20'ye yakın ölü ve yaralıyla sonuçlanan bir patlama meydana gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Askeri kamp patlama Yemen

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