ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Aden ilinde orduya ait askeri kampta "kazaen" meydana gelen patlamada 2 asker öldü, 3'ü yaralandı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'in Hur Mekser ilçesinde yer alan 4'üncü askeri bölgeye bağlı 39'uncu Zırhlı Tümen Tugayı kampında tanksavar mermisinin patlaması nedeniyle 2 asker yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.
Patlamaya, RPG tipi tanksavar merminin, rutin bakım çalışmaları sırasında infilak etmesinin neden olduğu bildirildi.
Hur Mekser'de yer alan Cebel Hadid kampındaki cephanelikte geçen nisan ayında 20'ye yakın ölü ve yaralıyla sonuçlanan bir patlama meydana gelmişti.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum