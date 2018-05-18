HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yemen'de BAE askeri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:09 | Son Güncelleme

Yemen'de BAE askeri öldü

TAİZ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan bir askerinin öldüğünü duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, koalisyon güçleri tarafından yürütülen "Umuda Dönüş" operasyonu bünyesinde görev yapan askerlerden çavuş Said Muhammed el-Haciri'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAE askerinin nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, ardından "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Sultanbeyli'de çocuklar freni boşalan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduSultanbeyli'de çocuklar freni boşalan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yaşar Tüzün için hazırlanan fezlekeye Muharrem İnce'nin ismi de girdiYaşar Tüzün için hazırlanan fezlekeye Muharrem İnce'nin ismi de girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker BAE öldü Yemen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'da devir-teslim tamamlandı! İşte Erdoğan Demirören'in ilk mesajı

Doğan Medya'da devir-teslim tamamlandı! İşte Erdoğan Demirören'in ilk mesajı

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü

Yaşar Tüzün için hazırlanan fezlekeye Muharrem İnce'nin ismi de girdi

Yaşar Tüzün için hazırlanan fezlekeye Muharrem İnce'nin ismi de girdi

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.