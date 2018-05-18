Yemen'de BAE askeri öldü

TAİZ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan bir askerinin öldüğünü duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, koalisyon güçleri tarafından yürütülen "Umuda Dönüş" operasyonu bünyesinde görev yapan askerlerden çavuş Said Muhammed el-Haciri'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAE askerinin nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, ardından "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.

