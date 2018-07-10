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Yemen'de BAE denetimindeki hapishanelere tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, ülkesinde kurduğu hapishaneleri kapatmasını istedi

ADEN (AA) - Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), ülkesinde kurduğu hapishaneleri kapatmasını istedi.

Yemen Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre, Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşimi'yle geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Meyseri, görüşmede konuk bakandan BAE'nin ülkede kurduğu hapishaneleri kapatmasını talep etti.

BAE'nin Yemen'de kurduğu hapishanelerin yasal olmadığına işaret eden Meyseri, bunların ülkenin yargısı ve savcılıklarına teslim edilmesinin zorunluğu olduğunu dile getirdi.

Meyseri, iki ülke arasında güvenlik alanındaki ortaklık düzeyinin artırılması ve güçlendirilmesinin de önemine değindi.

Öte yandan Haşimi de yaşadığı tüm zorlukların aşılması için Yemen'deki meşru yönetimle birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Yemen'de yasal olmayan gizli hapishanelerin varlığına ilişkin çeşitli insan hakları merkezleri tarafından yayınlanan raporlarda, BAE'nin ülkede kendisine bağlı milis güçleri aracılığıyla Husilerden alınan bölgelerde, Aden ve Hadramevt'te özel gözaltı merkezleri ve hapishaneler oluşturduğu belirtilmişti.

BAE, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonu içinde Yemen'de en yoğun faaliyet gösteren ülkeler içinde yer alıyor.

Özellikle ülkenin güneyindeki faaliyetlerle dikkati çeken BAE'ye bağlı askeri güçler, meşru yönetimin gücünün zayıflatılması, çeşitli yerel silahlı güçler oluşturulması gibi yönetim tarafından kabul edilmeyen çalışmalarda bulunmakla suçlanıyor.

Son olarak BAE'ye bağlı askeri birliklerin meşru Yemen yönetimiyle koordine olmaksızın Sokotra adasını işgale benzer faaliyeti büyük tepkilere yol açmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yemen Yemen İçişleri Bakanı

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