Yemen'de BAE destekli güçler Dali'nin kontrolünü ele geçirdi

DALİ (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin, ordu güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından Dali kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Hükümete bağlı güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçleri, güvenlik noktalarından tamamen çekilerek şehrin merkezindeki karargahına geri döndü.
Taraflar arasında sınırlı çatışmalar olduğu belirtilirken ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Hükümet kaynakları dün de Hizam Emni güçlerinin Dali kentinin güneyinde İçişleri Bakanlığına ait güvenlik noktalarını ele geçirme girişiminin ardından ordu birlikleriyle çatışmaların çıktığını ifade etmiş, bir askerin öldüğünü, 20'sinin yaralandığını aktarmıştı.
BAE tarafından desteklenen ve "Hizam Emni" adıyla bilinen güçler, 2015'te Aden ve çevre vilayetlerde görev yapmak üzere kurulmuştu. Söz konusu güvenlik güçleri Güney Geçiş Konseyi olarak bilinen ve Yemen'in bölünmesini isteyen yapının idarecileri tarafından yönetiliyor.
Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından işgalinin ardından ülkenin geçici başkenti konumuna gelen Aden'de ocak ayında meşru hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Geçici Konseye bağlı BAE tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmalar, Hizam Emni'nin bazı kışlaları ele geçirmesiyle sonuçlanmıştı.
Dali vilayeti ise son zamanlarda askeri ve sivilleri hedef alan patlamaların yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
ABD Başkanı Trump'ın gökdeleninde yangın!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum