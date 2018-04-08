Yemen'de BAE destekli güçler Dali'nin kontrolünü ele geçirdi

DALİ (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin, ordu güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından Dali kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçleri, güvenlik noktalarından tamamen çekilerek şehrin merkezindeki karargahına geri döndü.

Taraflar arasında sınırlı çatışmalar olduğu belirtilirken ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Hükümet kaynakları dün de Hizam Emni güçlerinin Dali kentinin güneyinde İçişleri Bakanlığına ait güvenlik noktalarını ele geçirme girişiminin ardından ordu birlikleriyle çatışmaların çıktığını ifade etmiş, bir askerin öldüğünü, 20'sinin yaralandığını aktarmıştı.

BAE tarafından desteklenen ve "Hizam Emni" adıyla bilinen güçler, 2015'te Aden ve çevre vilayetlerde görev yapmak üzere kurulmuştu. Söz konusu güvenlik güçleri Güney Geçiş Konseyi olarak bilinen ve Yemen'in bölünmesini isteyen yapının idarecileri tarafından yönetiliyor.