ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ), Yemen'de ülkesinin idaresinde gizli hapishaneler bulunduğu yönündeki raporunun gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

BAE hükümetinin ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamasında, hükümetin UAÖ'nün Yemen'deki hapishanelerle ilgili raporunu incelediği ve gerçeğe aykırı olan raporu kesinlikle kabul etmediği belirtildi.

BAE'nin Yemen'de hiçbir hapishaneyi yönetmediği ifade edilen açıklamada, "BAE hükümeti, Yemen'deki hapishanelerin, Yemen makamlarına bağlı olduğunu ve idaresinin Yemen devletinin kurumları tarafından yürütüldüğünü vurguluyor." denildi.

Yemen hükümetine konuyla alakalı olarak bağımsız soruşturma yürütebileceği belirtilen açıklamada ayrıca, hükümetin bu tür raporların arkasında Yemen'de meşru yönetime destek veren Arap koalisyonu bünyesindeki BAE'nin çabalarını baltalama amacı taşıyan siyasi hedeflerin yattığını düşündüğü vurgulandı.

UAÖ, bugün yayımlanan raporunda Yemen'in güneyindeki hapishanelerde BAE ve ona bağlı yerel milis güçlerin zorla kaybetme ve işkence vakalarının "savaş suçu" sayılması için soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.