Yemen'de basın özgürlüğü ihlalleri

MARİB (AA) - Yemen'de 2018'in ilk yarısında basın çalışanlarına karşı kaçırma, tutuklama, saldırı, öldürme ve işe engel olma gibi 100 ayrı ihlalin yaşandığı tespit edildi.

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkede yaşanan basın özgürlüğü ihlallerine yönelik bir rapor hazırladı. Raporda 2018'in ilk yarısında 5 gazetecinin hayatını kaybettiği ve basın mensuplarına yönelik 100 ayrı ihlalin yaşandığı belirtildi.

Sendika, hazırlanan raporda, ülkedeki savaşan tarafların basın özgürlüğü ile iletişim araçlarına karşı düşmanca ve saldırgan bir şekilde sistematik savaş açtığını ortaya koydu.

Basın mensuplarına yönelik kaçırma, tutuklama, haber takibine engel olma, öldürme ve saldırı gibi 100 ihlalin tespit edildiği kaydedilen raporda, yaşanan ihlallerin yüzde 47'sinin hükümete bağlı kolluk kuvvetleri ve çeşitli kurumlarca, yüzde 39'unun ise Husiler tarafından işlendiği ifade edildi.

Söz konusu 5 gazeteciden 3'ünün Husiler tarafından öldürüldüğü açıklanan raporda, 2'sının ise Suudi Arabistan önderliğindeki Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırıları sırasında hayatını kaybettiği vurgulandı.

Ayrıca 2015'ten bu yana 13 gazetecinin Husiler tarafından kaçırılmış olduğuna dikkati çekilen raporda, ülkede 2014-2018 yılları arasında toplam 27 gazetecinin hayatını kaybettiğine işaret edildi.

