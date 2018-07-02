Yemen'de bir gazeteci gözaltına alındı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyinde yayımlanan Aden El Ghad gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Fethi bin Lazrek'in gözaltına alındığı belirtildi.

Gazetenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gazeteci Lazrek, geçici başkent Aden'in Kalteks bölgesinde güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Açıklamada gözaltı gerekçesinin bilinmediği aktarıldı.

Öte yandan Yemen Gazeteciler Sendikası, Lazrek'in gözaltına alınmasını kınadı.

Sendikadan yapılan açıklamada, gazetecinin maruz kalacağı durumdan güvenlik makamları sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca "Lazrek'in yasal bir gerekçe olmadan hangi güvenlik güçleri tarafından alındığı ve nerede tutulduğu bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Yemenli gazeteci Lazrek, güney bölgesinde önemli medya aktivistlerinden biri olarak da tanınıyor.

