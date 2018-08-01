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Yemen'de bir yanda savaş bir yanda yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 21:34 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, El-Mahra vilayetinde eğitim ve sağlık merkezlerinin temellerini attı

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkenin bir kısmında savaş yaşanırken, doğuda savaştan uzak kısımda yer alan El-Mahra vilayetinde bir dizi projenin temellerini attı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Mahra vilayetinin merkezi Gıyza'ya gelen Cumhurbaşkanı Hadi, eğitim ve sağlık merkezlerinin temellerini attı.

Mahra Üniversitesi, 200 yatak kapasiteli Mahra Hastanesi ile Kral Selman Sağlık ve Eğitim Merkezi'nin temel atma törenlerine katılan Hadi, ayrıca Gıyza Havalimanı ve Naştun Limanı'nın yeniden yapılandırılması projelerini başlattı.

Temel atma törenlerinde Yemen hükümetinden bazı bakanların yanı sıra Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Said Al Cabir de hazır bulundu.

Bölgedeki kabile liderleri ve ileri gelenlerin katıldığı törende konuşan Hadi, "Mahra, bugün ana başlığı refah, istikrar, güvenlik, kalkınma ve yapılanma olan yepyeni bir merhalenin eşiğinde duruyor." dedi.

Mahra halkına birlik ve beraberlik çağrısı yapan Hadi, kabileler arası ve siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakmalarını istedi.

Ülkenin bir kısmında silahlı çatışmalar sürerken, Mahra vilayetinde yatırımların yapılması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Hadi, geçen haziranda geldiği geçici başkent Aden dışında ilk kez bir başka kenti ziyaret etti. Hadi'nin ziyareti, Mahra vilayetinde yaklaşık iki ay önce Suudi Arabistan varlığına karşı başlatılan yoğun protestoların ardından gerçekleşti.

Söz konusu kalkınma ve altyapı projelerinin finansmanının Suudi Arabistan tarafından karşılandığı kaydedildi.

Umman Sultanlığı'yla iki kara sınır kapısına sahip ve 560 kilometre sahili olan Mahra'nın Hadramevt'ten sonra ülkenin en büyük ikinci vilayeti olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok bölgesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
el-Mahra yatırım Yemen Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi

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