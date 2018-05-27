Yemen'de bombalı saldırı

ADEN (AA) - Yemen'in Aden kentinde, bir askeri aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerine ait askeri aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, resmi makamlardan da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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