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Yemen'de çatışma: 36 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 04:19 | Son Güncelleme

Beyda'da çıkan çatışmalarda 36 Husi öldü, 50'si yaralandı - Hacce'de 3 ayda 5 bin 151 mayın ve patlayıcı etkisiz hale getirildi

BEYDA (AA) - Yemen'in Beyda kentinde çıkan çatışmalarda 36 Husinin öldüğü, 50'sinin ise yaralandığı belirtildi.

Yemen ordusuna bağlı Basın Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, El-Melacim ilçesine bağlı El-Beyyad Dağları'nda, Husilerle orduya bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 36 Husi öldürüldü, 50'si ise yaralandı. Çatışmalarda ordu güçlerinin kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hacce kentinde ise orduya bağlı ekiplerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Midi ve Hayran ilçelerinde son 3 ayda Husilerin yerleştirdiği 5 bin 151 mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinin, Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı noktasında yer alan Beyda kentindeki ilerleyişi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyda Husiler Yemen

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