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Yemen'de çocuk felcine karşı aşı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi: "Kampanya kapsamında, beş yaşın altında, 5 milyon 191 bin 134 kız ve erkek çocuğun aşılanması hedefleniyor"

MARİB (AA) - Yemen Sağlık Bakanlığı, çocuk felcine karşı geniş kapsamlı aşı kampanyası başlatılacağını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, ülkede çocuk felcine karşı geniş çaplı aşı kampanyasının başlatılacağını belirterek, "Kampanya kapsamında, beş yaşın altında 5 milyon 191 bin 134 kız ve erkek çocuğun aşılanması hedefleniyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle düzenlenen kampanyanın 6-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Velidi, aşı kampanyası kapsamında yaklaşık 3,5 milyon haneye ulaşılmasının planlandığını aktardı.

Velidi, kampanya kapsamında yaklaşık 40 bin sağlık personelinin görev yapacağını kaydetti.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husi militanlar ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar, sağlık başta olmak üzere pek çok alanı olumsuz etkiliyor.

Ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerden dolayı salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
aşı bakanlığı Çocuk felci sağlık

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