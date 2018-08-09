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Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı: 39 ölü, 51 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı: 39 ölü, 51 yaralı

SADA (AA) - Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan-ABD uçakları tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda, hayatını kaybedenler arasında öğretmenlerin de olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, otobüsün, Dahyan'daki bir çarşının ortasında hedef alınmasının ölü sayınının artmasına neden olduğu kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerinin olabildiğince fazla sayıda kişiyi kurtarmak için çalıştığına işaret ederek, Sada'daki hastanelerin teknik ekiplerle desteklendiğini belirtti.

ICRC, daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Sada Yemen

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