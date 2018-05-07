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Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına silahlı saldırı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına mensup 2 asker hayatını kaybetti.

Aden'in Hur Mekser İlçe Emniyet Müdürü Nasır Abbad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'de kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bir araçtan ateş açılması sonucu Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarından 2 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Askerlerin saldırı sırasında Hur Mekser ilçesindeki Er-Reşid Mahallesinde bulunan Yemen Havayolları binası yakınlarında motosikletlerinde bulunduklarını söyleyen Abbas, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

Yemen'de meşru hükümetin geçici başkenti Aden'de sıklıkla ordu mensupları, güvenlik güçleri, yerel yetkililer ve din adamlarını hedef alan saldırılar düzenleniyor.

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Aden Cumhurbaşkanlığını Koruma Tugayları Yemen

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