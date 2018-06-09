Yemen'de diyaliz merkezinden acil yardım çağrısı

ADEN (AA) - Yemen'in Hudeyde ilindeki diyaliz merkezinin, en kısa sürede acil yardım yapılmazsa tıbbi malzeme stoğunun tükenmesi nedeniyle 12 Haziran Salı günü kapatılacağı belirtildi.

Hudeyde'ye bağlı Bacil ilçesindeki merkezden yapılan açıklamada, "Hayır sahiplerini, uluslararası ve yerel kuruluşları, onlarca hastanın hayatının kurtarılması için diyaliz merkezine yardıma çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, acil yardım yapılmazsa diyaliz merkezinin 12 Haziran Salı günü kapatılacağı ve onlarca hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

