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Yemen'de Dünya Gıda Programı depolarında yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Yemen'de Dünya Gıda Programı depolarında yangın çıktı

MARİB (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait bazı gıda depolarında yangın çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, WFP'nin Hudeyde kentinin "Kilo 7" bölgesinde bulunan depolarında çıkan yangında şu ana kadar 5 gıda deposu kullanılamaz hale geldi.

Söz konusu depolarda yağ ve baklagiller gibi çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi.

WFP yetlkilileri henüz olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Dünya Gıda Programı, Ağustos 2017'de ülkede gıda yardımlarından yararlananların sayısının yaklaşık 7 milyona ulaştığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporları, ülkede 21 milyon insanının yani nüfusun yüzde 80'inin insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
depo Dünya Gıda Programı WFP Yemen

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