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Yemen'de El-Kaide'ye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:44 | Son Güncelleme

Şebve kentinde düzenlenen operasyonda 2 El-Kaide militanı öldürüldü

ADEN (AA) - Yemen'in Şebve kentinde düzenlenen operasyonda 2 El-Kaide militanının öldürüldüğü bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eğitim verdiği Şebvaniye Seçkin Güçleri aldıkları istihbarat üzerine El-Kaide'nin eğitim mevzilerine saldırı düzenledi.

Kentin Said ilçesindeki Vadi Muzib'de El-Kaide'nin mevzisine düzenlenen askeri operasyonda 2 militanın öldüğü, aralarında yaralananların bulunduğu belirtildi. Olayda Şebvaniye Seçkin Güçleri'nden 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

El-Kaide örgütü Yemen'in doğu ve güney illerinde zaman zaman askeri karargâhları ve emniyet noktalarını hedef alıyor. Emniyet güçlerinin birçok ilde yürüttüğü operasyonlara rağmen çok sayıda asker söz konusu saldırılarda hayatını kaybetti veya yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
El Kaide Şebva Yemen

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