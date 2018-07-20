Yemen'de El-Kaide'ye operasyon

ADEN (AA) - Yemen'in Şebve kentinde düzenlenen operasyonda 2 El-Kaide militanının öldürüldüğü bildirildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eğitim verdiği Şebvaniye Seçkin Güçleri aldıkları istihbarat üzerine El-Kaide'nin eğitim mevzilerine saldırı düzenledi.
Kentin Said ilçesindeki Vadi Muzib'de El-Kaide'nin mevzisine düzenlenen askeri operasyonda 2 militanın öldüğü, aralarında yaralananların bulunduğu belirtildi. Olayda Şebvaniye Seçkin Güçleri'nden 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.
El-Kaide örgütü Yemen'in doğu ve güney illerinde zaman zaman askeri karargâhları ve emniyet noktalarını hedef alıyor. Emniyet güçlerinin birçok ilde yürüttüğü operasyonlara rağmen çok sayıda asker söz konusu saldırılarda hayatını kaybetti veya yaralandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?
Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!
İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum