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Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 06:17 | Son Güncelleme

Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi

MUKELLA (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinin merkezi Mukella kentinde, yaşanan elektrik kesintilerini protesto için gösteri düzenlendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ikinci günde de Mukella kentinde bir araya gelen göstericiler, ana caddeleri trafiğe kapattı, araç lastiği yaktı.

Göstericiler, başta elektrik olmak üzere vatandaşlara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini istedi.

Hadramevt Valisi'nin yaşanan sorunların çözümü kapsamında üst düzey yetkililerin görevlerinde değişikliğe gitmesine rağmen dün başlayan gösteriler bugün de devam etti.

Öte yandan, Mukella'daki 2. Askeri Bölge Komutanlığı, vatandaşlara, "Hadramevt ilinin güvenlik ve istikrarını bozmaya çalışanların emniyet yetkililerine iletilmesi" çağrısında bulundu.

Hadramevt yerel makamları da elektrik hizmeti yönünde tüm sorumlulukların yerine getirildiğini ifade ederek, kesintiler karşısında vatandaşların sağduyulu olmasını istedi.

Ülkenin en büyük illerinden olan Hadramevt, Yemen hükümetinin denetimi altında bulunuyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik Mukella Yemen

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