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Yemen'de ElKaide operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 02:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

- ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA ile düzenlenen saldırıda 3 El-Kaide militanı öldürüldü

EL-BEYDA (AA) - Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü El-Kaide'ye mensup 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Kentteki bir aşiret liderinden alınan bilgiye göre, içinde El-Kaide militanlarının bulunduğu bir araç seyir halindeyken İHA ile vuruldu. Saldırıda 3 militanın öldüğü belirtildi.

ABD ya da Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine de yoğun hava saldırıları düzenliyor.

(AA)

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