Yemen'de Filistin'e destek gösterisi

Yemen'in Taiz kentinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi.
Husiler tarafından 3 yıldır kuşatma altında tutulan ülkenin güney batısındaki Taiz kentinde yüzlerce gösterici Filistin halkına destek vermek için Cemal Abdunnasır Caddesinde toplandı. Göstericiler ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamlarına karşı slogan attı.
Gösteride yapılan açıklamada, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu ve bu durumu hiç bir gücün değiştiremeyeceği belirtilerek, Kudüs'e destek vermenin tüm Arap ve Müslüman halklar için milli bir sorumluluk ve şer'i yükümlülük olduğuna vurgu yapıldı.
İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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