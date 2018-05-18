HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yemen'de Filistin'e destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

Taiz'de ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi

Yemen'in Taiz kentinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi.

Husiler tarafından 3 yıldır kuşatma altında tutulan ülkenin güney batısındaki Taiz kentinde yüzlerce gösterici Filistin halkına destek vermek için Cemal Abdunnasır Caddesinde toplandı. Göstericiler ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamlarına karşı slogan attı.

Gösteride yapılan açıklamada, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu ve bu durumu hiç bir gücün değiştiremeyeceği belirtilerek, Kudüs'e destek vermenin tüm Arap ve Müslüman halklar için milli bir sorumluluk ve şer'i yükümlülük olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi
Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırıBatman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD protesto Taiz Yemen

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.