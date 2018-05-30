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Yemen'de güvenlik yetkilisine suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 05:34 | Son Güncelleme

Yemen'de güvenlik yetkilisine suikast

EBYEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde acil müdahale gücü komutanı Albay Hud Salih el-Marem'in, düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ebyen'in merkezi Zencebar'da motosikletli bir grup silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu, acil müdahale gücü komutanı Albay Marem olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Albay Marem, Zencebar'daki acil müdahale gücüne 3 ay önce komutan olarak atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aden suikast Yemen

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