Yemen'de güvenlik yetkilisine suikast

ADEN (AA) - Yemen'in Aden iline bağlı El-Mansura kentindeki cezaevinde Suç Araştırma Dairesi Müdürü Albay Seyf Ahmed Ali ed-Dalii'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dalii, Aden iline bağlı Burega ile El-Mansura ilçeleri arasında bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alırken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Dalii, tedavi için götürüldüğü Mansura kentindeki El-Bureyhi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aden polisi olayla ilgili bir açıklama yapmazken, saldırıyı da üstlenen olmadı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticilerinden Sadık Ahmed de önceki gün kendisine düzenlenen suikasttan yaralı kurtulmuştu.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de 3 yılı aşkın bir süreden beri ara sıra güvenlik güçlerine, yargıçlara, halk direniş güçlerine, cami imamlarına, hatiplere ve STK'lardaki aktivistlere yönelik suikastlar düzenleniyor.

