Yemen'de hastaneye saldırı

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki bir hastaneye Husilerin düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Taiz'deki ulusal ordu komutanlığı sözcü yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, kent merkezindeki devlet hastanesine ağır silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.
Bahr, detay vermeksizin saldırı sonucu hastanede tedavi gören sivillerden ölen ve yaralananlar olduğunu ifade etti.
Albay Bahr, kentin doğusunda Husilerin konuşlandığı El-Huban Mahallesi'nden düzenlenen saldırının ardından hastanede ağır hasar oluştuğunu kaydetti.
Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini, yaklaşık üç senedir kuşatma altında tutuyor.
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