Yemen'de HDG komutanının gözaltına alınması protesto edildi

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde toplanan bir grup, Halk Direniş Güçleri (HDG) komutanlarından Velid el-İdrisi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçleri tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

El-Mansura'da toplanan göstericiler, ana caddeyi trafiğe kapattı, lastik yaktı.

Aden güvenlik güçleri ve BAE'den gözaltına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İdrisi'nin BAE aleyhinde slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia ediliyor.

İdrisi'nin erkek kardeşi Ahmed el-İdrisi 30 Aralık 2015'te düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

- Mukella'da elektrik kesintilerine tepki

Öte yandan, ülkenin doğusundaki El-Mukella kentinde de elektrik kesintileri protesto edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ana yolu trafiğe kapatan göstericiler, hava sıcaklığının hissedilir şekilde arttığı bölgede günde 8 saate ulaşan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğünde, BAE birliklerinin de aktif şekilde yer aldığı koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

