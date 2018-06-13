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Yemen'de Hudeyde kenti anlaşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 04:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde kenti ve limanının Husilerin elinden alınmasıyla ilgili BM'den hiçbir tarafın zorlamasını kabul etmeyeceklerini söyledi

SANA (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde'nin kurtarılması için yürütülen operasyonla ilgili BM Güvenlik Konseyinden herhangi bir tarafın baskısını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın El-Hades kanalına konuşan Yemani, İngiltere'nin talebiyle BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Hudeyde kentindeki çatışmaların insani durumu olumsuz etkilemesi ihtimalinden dolayı operasyonun hafifletilmesi yönündeki çağrı üzerine açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Hudeyde'nin kurtarılması için yürütülen operasyonla ilgili BM Güvenlik Konseyinden herhangi bir tarafın baskısını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Yemani, "Husilerin BM'nin girişimine olumlu cevap vermeleri ve Hudeyde limanını terketmeleri gerekiyor. Bizler Hudeyde önlerindeyiz, darbeci proje (Husiler) yıkılıyor." ifadelerini kullandı.

BM tarafından yapılan teklife ilişkin Yemani, Hudeyde çevresinde kente girmeye çalışan ortak operasyon güçlerinin hareket etmeksizin beklemesinin, bu kuvvetleri Husilerin saldırılarına maruz bırakacağına dikkati çekerek, askeri operasyonun devam edeceğini dile getirdi.

BM'den sunulan teklifte, Husiler Hudeyde'den çekilecek ve kentin önemini artıran stratejik Hudeyde limanı BM görevlilerinin yönetimine teslim edileceği belirtiliyor. Söz konusu teklif, Yemen'deki meşru yönetim ve Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon tarafından olumlu karşılanırken, Husiler buna karşı çıkıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen meşru Yemen hükümetine bağlı askeri güçler, Kızıldeniz'de bulunan Hudeyde kentine 10 kilometre yaklaştıklarını ve Dirihmi kasabasına ulaştıklarını dile getiriyor.

BAE'nin Hudeyde'de bulanan BM'ye bağlı örgüt ve partnerlerinin kenti terketmesi için 3 günlük süre tanımasına karşılık, İngiltere'nin BM'deki girişimiyle sükunet telkinleri ve savaşın hafifletilmesi çağrılarına rağmen kentin Husilerin elinden alınması için operasyon sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de sivillerin korunma amacıyla Hudeyde operasyonuna ilişkin görüşmelerde bulunmak amacıyla BAE'nin Başkenti Ebu Dabi'ye gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM Güvenlik Konseyi Hudeyde Husiler Yemen

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