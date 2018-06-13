Yemen'de Hudeyde kenti anlaşmazlığı

SANA (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde'nin kurtarılması için yürütülen operasyonla ilgili BM Güvenlik Konseyinden herhangi bir tarafın baskısını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın El-Hades kanalına konuşan Yemani, İngiltere'nin talebiyle BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Hudeyde kentindeki çatışmaların insani durumu olumsuz etkilemesi ihtimalinden dolayı operasyonun hafifletilmesi yönündeki çağrı üzerine açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Hudeyde'nin kurtarılması için yürütülen operasyonla ilgili BM Güvenlik Konseyinden herhangi bir tarafın baskısını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Yemani, "Husilerin BM'nin girişimine olumlu cevap vermeleri ve Hudeyde limanını terketmeleri gerekiyor. Bizler Hudeyde önlerindeyiz, darbeci proje (Husiler) yıkılıyor." ifadelerini kullandı.

BM tarafından yapılan teklife ilişkin Yemani, Hudeyde çevresinde kente girmeye çalışan ortak operasyon güçlerinin hareket etmeksizin beklemesinin, bu kuvvetleri Husilerin saldırılarına maruz bırakacağına dikkati çekerek, askeri operasyonun devam edeceğini dile getirdi.